Промениха програмата на рали „Дакар“ заради дъждовете в Саудитска Арабия

Организаторите на рали „Дакар“ направиха няколко промени по следващите два етапа на надпреварата заради поройните дъждове, които се излязаха в Саудитска Арабия през последните дни. Заради тях третият етап на състезанието бе скъсен.

Освен специалните етапи дъждовете наводниха и бивака в Ал Дувадими, където трябваше да финишира утрешната отсечка. Вместо това тя ще бъде удължена и след края на специалния етап, който няма да бъде променян, състезателите ще продължат към бивака в Рияд, като за целта ще трябва да направят 300-километров преход.

Съботният етап, който трябваше да представлява обиколка около Ал Дувадими няма да се проведе по план. Вместо това състезателите ще изминат отсечката, която бе предвидена за неделния ден от Ал Дувадими до Рияд. След нейния край те ще се насочат или към бивака в Ал Дувадими, или ще се върнат обратно в този в Рияд.

️ MODIFICATION OF STAGES 6 AND 7



️ With the rain on the last few days having flooded the Al Duwadimi bivouac, it will not be possible to welcome the Dakar caravan.

The sporting programmes for stages 6 and 7 have therefore been modified accordingly by the Dakar organizers. pic.twitter.com/1FRA4BoF05