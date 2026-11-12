БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държавата ще доплаща на бизнеса по-скъпия ток,...
Чете се за: 01:37 мин.
Метростанция "Цар Борис III" отново е отворена
Чете се за: 00:37 мин.
Откърти се част от конструкция на метростанция...
Чете се за: 00:40 мин.
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от...
Чете се за: 17:22 мин.
Още една жертва на катастрофата на АМ...
Чете се за: 00:32 мин.
НСлС разследва тежката катастрофа на АМ...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протести в Гърция за по-достъпни жилища

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази
Протести в Гърция за по-достъпни жилища
Снимка: БТА
Слушай новината

Протести в Гърция заради високите цени на жилищата и наемите и в подкрепа на работниците в Испания, които проведоха обща стачка със същите мотиви.

25 процента от младите гърци страдат от високите разходи за жилище и живеят в домакинства, които харчат повече от 40 на сто от доходите си за покрив над главата, отчита Евростат.

Гърция се възстановява убедително от финансовата криза преди десетилетие, която доведе до съкращаване на заплатите и пенсиите. От 2022 г. досега кабинетът на Мицотакис увеличи пет пъти минималната работна заплата за заетите на пълен работен ден.

Според демонстрантите обаче дори сегашният ѝ размер от 920 евро не покрива нарастващите разходи за живот.

#високи цени на жилищата #Гърция #протести

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията на АМ "Тракия": Шофьор на линейка с разтърсващ разказ за преживяното
1
Трагедията на АМ "Тракия": Шофьор на линейка с разтърсващ...
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
2
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ – почина пациент в болницата в Сливен
3
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ –...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Втори задържан във връзка с убийството на бизнесмена Илиян Филипов
5
Втори задържан във връзка с убийството на бизнесмена Илиян Филипов
След трагедията на АМ „Тракия“: Сигнали от пострадали, че им искат пари, за да приберат колите си
6
След трагедията на АМ „Тракия“: Сигнали от пострадали,...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
5
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
6
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев

Още от: Европа

Путин: Ако след постигането на мир бъдат разположени военни на територията на Украйна, войната ще започне отново
Путин: Ако след постигането на мир бъдат разположени военни на територията на Украйна, войната ще започне отново
Забраната на социалните мрежи за деца е безсмислена – тя само ги учи да лъжат: Острият дебат в Естония за плановете на ЕС Забраната на социалните мрежи за деца е безсмислена – тя само ги учи да лъжат: Острият дебат в Естония за плановете на ЕС
Чете се за: 06:22 мин.
В Ирландия предлагат забрана на умните очила заради тайното заснемане В Ирландия предлагат забрана на умните очила заради тайното заснемане
Чете се за: 05:32 мин.
Премиерът Радев: Европа трябва да бъде на масата за преговори за Украйна Премиерът Радев: Европа трябва да бъде на масата за преговори за Украйна
Чете се за: 02:17 мин.
8 от 10 ирландци искат доживотна забрана за цигарите за родените след 2009 година 8 от 10 ирландци искат доживотна забрана за цигарите за родените след 2009 година
Чете се за: 04:50 мин.
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония се задълбочават Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония се задълбочават
8800
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Държавата ще доплаща на бизнеса по-скъпия ток, компенсации ще има и за битовите потребители на природен газ
Държавата ще доплаща на бизнеса по-скъпия ток, компенсации ще има и...
Чете се за: 01:37 мин.
Икономика
Тежкото произшествие на АМ "Тракия": По какви версии работи следствието? Тежкото произшествие на АМ "Тракия": По какви версии работи следствието?
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
"Ни напред, ни назад": Румънски тир заседна на улица в Казанлък (СНИМКИ) "Ни напред, ни назад": Румънски тир заседна на улица в Казанлък (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Метростанция "Цар Борис III" отново е отворена Метростанция "Цар Борис III" отново е отворена
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Премиерът Радев: Европа трябва да бъде на масата за преговори за...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Ангел Янчев: Вторият пенсионен стълб е грабеж – ще предложим...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Нов провал за старт на делото за „Театралната афера“ в...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Промените в Закона за личната помощ: Спор в парламента за парите на...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ