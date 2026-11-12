Протести в Гърция за по-достъпни жилища

Протести в Гърция заради високите цени на жилищата и наемите и в подкрепа на работниците в Испания, които проведоха обща стачка със същите мотиви.

25 процента от младите гърци страдат от високите разходи за жилище и живеят в домакинства, които харчат повече от 40 на сто от доходите си за покрив над главата, отчита Евростат.

Гърция се възстановява убедително от финансовата криза преди десетилетие, която доведе до съкращаване на заплатите и пенсиите. От 2022 г. досега кабинетът на Мицотакис увеличи пет пъти минималната работна заплата за заетите на пълен работен ден.

Според демонстрантите обаче дори сегашният ѝ размер от 920 евро не покрива нарастващите разходи за живот.