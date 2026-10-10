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ПСЖ без две от звездите си срещу Льо Ман

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Спорт
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Парижани ще бъдат без Усман Дембеле и Нуно Мендеш в предстоящия двубой от Лига 1, докато изостават на пет точки от лидера Монако

ПСЖ без две от звездите си срещу Льо Ман
Снимка: БГНЕС
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Пари Сен Жермен ще бъде без две от големите си звезди – Усман Дембеле и Нуно Мендеш, за предстоящия двубой срещу Льо Ман от френската Лига 1. Двамата няма да попаднат в групата на старши треньора Луис Енрике за срещата, която ще се проведе по-късно тази вечер.

От парижкия клуб официално потвърдиха отсъствието на двамата футболисти, като уточниха, че решението е свързано с необходимостта от възстановяване след натоварената им програма с националните отбори.

"В съгласие с треньора и спортното ръководство Усман Дембеле и Нуно Мендеш ще се възползват от период на почивка. Те ще подновят тренировки съответно на 10 и 11 октомври“, съобщиха от ПСЖ чрез официалния си профил в социалната мрежа X.

Носителят на "Златната топка“ Усман Дембеле взе участие и в четирите срещи на националния отбор на Франция в Лигата на нациите под ръководството на новия селекционер Зинедин Зидан.

Нуно Мендеш също имаше сериозно натоварване по време на международната пауза. Португалският защитник започна като титуляр и в четирите двубоя на своя национален тим в турнира.

За Дембеле това ще бъде втори случай от началото на сезона, в който получава почивка и пропуска шампионатен мач. Французинът не взе участие и при гостуването на Лил във втория кръг на Лига 1, завършило при равенство 2:2.

Отсъствието на двамата идва в момент, в който Пари Сен Жермен се нуждае от точки, за да подобри позицията си във временното класиране на френското първенство.

Преди подновяването на шампионата парижани заемат шестото място с актив от 8 точки, като изостават на пет от лидера Монако и на три от местата в челната тройка.

Така срещата с Льо Ман се очертава като важна възможност за отбора на Луис Енрике да съкрати дистанцията до водещите тимове, макар и без двама от основните си футболисти.

Решението за почивка на Дембеле и Мендеш показва стремежа на треньорския щаб да управлява натоварването на ключовите си играчи в натоварения състезателен календар.

#Нуно Мендеш #ФК Пари Сен Жермен #Усман Дембеле

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