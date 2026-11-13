Радев не говори на българските граждани, а на господарите си в Кремъл, заявиха от ГЕРБ-СДС

Радев не говори на българите, а на господарите си в Кремъл, заявиха от ГЕРБ-СДС по повод декларацията в Дъблин.

Даниел Митов, ГЕРБ-СДС: „Вчера Радев в Дъблин пак не стана ясно какво е подписал. Хем ни има, хем ни няма. Подписали били, но с резерви. Очевидно Радев не говори на българските граждани, а на господарите си в Кремъл. Българската външна политика е неясна и изолира България във външните отношения. Сутринта господин Ангелов е заявил, че опозицията е с отпаднала необходимост. България е имала период без опозиция – преди 1989 година. Демокрацията се гради на базата на работата на управляващите и на опозицията."