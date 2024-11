Рафаел Надал пристигна в Малага за финалите на Купа Дейвис

Рафаел Надал ще приключи грандиозната си професионална кариера на финалите на турнира за Купа Дейвис в Малага, Испания, които започват на 19 ноември.

Испанецът пристигна на летището в Малага тази вечер, където го очакваха негови фенове, а Рафа им отдели необходимото време за снимки и автографи.

Той също така бе приветстван с огромен банер на спортния комплекс в града, благодарейки му за неговия принос към играта.

Wow!



This is how the outside of one of the stadiums is looking in Málaga before the Billie Jean King and Davis Cup Finals.



Lovely. pic.twitter.com/RTq2cJk3QY