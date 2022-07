Рафаел Надал се класира за четвъртфиналите на Уимбълдън

Рафаел Надал, четвъртият в световната ранглиста, победи нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп (25-и) 6-4, 6-2, 7-6 (8/6) на осминафиналите на Уимбълдън.

Испанецът проби противника си в последния гейм, за да спечели първия сет. След нов пробив във втората част "матадорът" поведе с 3:0 гейма, преди отново да затвори сета с пробив.

Третият заключителен сет започна с пробиви и за двамата тенисисти. До края на частта двамата осъществиха по още един пробив, преди да се стигне до тайбрек. Там 36-годишният състезател поведе с 6:3, но нидерландецът спаси три мачбола и изравни до 6:6. Рекордьорът по титли от Големия шлем спечели следващите две разигравания, за да се поздрави с успеха след 2 часа и 21 минути игра.

В четвъртфиналите Надал ще се изправи срещу американеца Тейлър Фриц (14-ти), който се наложи над Джейсън Кублер с 6:3, 6:1, 6:4.

