Рафаел Надал се завърна победоносно на турнира в Барселона

Рафаел Надал започна участието си на турнира от сериите ATP 500 в Барселона с победа в първи кръг над световния номер 63 Флавио Коболи с 6:2, 6:3 за час и 24 минути.

Това бе първо излизане на корта за 22-кратния шампион от Големия шлем от януари месец и първо излизане на любимата си настилка - клей, от юни 2022 г., когато спечели за рекорден 14-ти път "Ролан Гарос".

12-кратният победител от турнира в каталунската столица не изпита затруднения в първия сет срещу италианския си съперник. Надал проби при 2:1 и след това след смяната на топките при 5:2, за да затвори сета.

Вторият сет започна с размяна на пробиви, като първо 37-годишният специалист на клей спечели първия сервис гейм на Коболи при 1:0. Италианецът не сломи глава пред по-титулувания си съперник и веднага върна пробива. Надал обаче не даде шанс на 63-я в света да се върне в мача и дръпна отново с 3:1.

Матадора бе безупречен в сервис геймовете си до края на сета и затвори двубоя за крайното 6:2, 6:3.

