Рандъл и Барет изведоха Никс до победа над Лейкърс

Ню Йорк Никс се наложи над Ел Ей Лейкърс със 112:108 като гост в пореден мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Нюйоркчани стигнаха до победата след силна игра на Ар Джей Барет и Джулиъс Рандъл. Двамата комбинираха за общо 63 точки, като Барет се отчете с 30, като добави пет борби и две асистенции, а Рандъл завърши с 33 пункта, осем овладени топки и пет завършващи подавания. Иманюел Куикли вкара 15 точки за успеха.

