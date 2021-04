Рапърът DMX е в критично състояние след свръхдоза наркотици

Снимка: БГНЕС

50-годишният рапър DMX е в критично състояние след инфаркт, причинен от свръхдоза наркотици, съобщава АНСА.

Музикантът с истинско име е Ърл Симънс е приел свръхдоза наркотици в петък вечерта в дома си в Ню Йорк, което е довело до сърдечни проблеми. Той е приет в болница и е в интензивното отделение, където се бори за живота си.

DMX, което означава Dark Man X, става особено известен в края на 90-те години с готическите си рими, подчертани от дълбокия вокален тембър и се счита за един от най-влиятелните рап изпълнители в музикалния свят.

Други популярни рапъри изразиха подкрепа за колегата си в социалните медии, като споделиха, че се молят за него и пожелават сила на семейството му.

