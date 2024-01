Рашфорд пое отговорност за дисциплинарното нарушение и случаят е приключен, обявиха от Юнайтед

Нападателят на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд е поел отговорност пред ръководството на клуба за нарушението на дисциплинарния правилник, потвърдиха от клуба. В средата на миналата седмица английският национал пропусна тренировка на тима, след като преднината вече бе на парти в клуб в Белфаст.

Снимките на Рашфорд от нощното заведения бързо се появиха в медиите и случаят се превърна в скандал, а 26-годишният футболист бе изваден от групата на тима за двубоя с Нюпорт Каунти от четвъртия кръг на ФА Къп през уикенда. Тогава мениджърът на "червените дяволи" Ерик тен Хаг заяви, че това е "вътрешен въпрос, с който той ще се занимава".

В крайна сметка от клуб потвърдиха официално, че е имало нарушение на вътрешния правилник. "Маркъс пое отговорност за действията си. Проблемът бе разрешен спрямо вътрешния дисциплинарен правилник и случаят вече е приключен", заявиха от Юнайтед.

Това означава, че Рашфорд най-вероятно ще се завърне в игра за предстоящото гостуване на Уулвърхемптън в четвъртък в мач от Висшата лига.

