Расистките, ксенофобски и антирелигиозни прояви във Франция са се увеличили със 7% годишно за десетилетие

Снимка: SIMON WOHLFAHRT / AFP - Участници развяват френски знамена по време на митинг срещу расизма и в памет на жертвите от расисткото нападение в град Трап, департамент Ивлин, на 30 октомври 2026 г.

През 2025 г. във Франция са регистрирани 17 100 правонарушения с расистки, ксенофобски или антирелигиозен характер. Това е увеличение с 2% спрямо предходната година, показват данни на Министерството на вътрешните работи, публикувани в четвъртък.

Деянията с расистки, ксенофобски или антирелигиозен характер във Франция са се увеличавали средно със 7% годишно от 2016 г. насам, сочат данни на статистическата служба към Министерството на вътрешните работи (SSMSI). В доклада си „Основни данни за несигурността и престъпността през 2025 г., издание 2026 г.“, публикуван в четвъртък (12 ноември) и цитиран от Agence Radio France, службата отчита 17 100 подобни правонарушения през 2025 г. Това представлява среден годишен ръст от 7% за десетгодишния период и увеличение с 2% спрямо предходната година.

Според документа, който се основава и на резултатите от проучването „Преживявания и възприятия за сигурността“, публикувано миналата година, над 2 милиона души (3,8% от населението) са станали жертва на дискриминация през 2024 г. заради цвета на кожата, произхода, религията, сексуалната ориентация, пола, увреждане или друг защитен от закона признак.

Различни форми на дискриминация

В детайлен план водещ фактор е реалният или предполагаем произход, посочен от 51% от анкетираните, които заявяват, че са били обект на дискриминация. На второ място е цветът на кожата (34%), следван от религията (реална или предполагаема), спомената от 30% от пострадалите.

По отношение на насилието (физическо, вербално или психологическо) на дискриминационна основа 1,7 милиона души съобщават, че са станали негова жертва, което се равнява на 3,2% от населението на страната. Сред седемте основни причини, посочени от потърпевшите, на първо място е полът (41%), следван от външния вид или телосложението (29%). Реалният или предполагаем произход заема третото място с 25%. Четвъртото място си поделят възрастта и цветът на кожата (по 21%). Религията е посочена от 14% от жертвите, а политическата или синдикалната принадлежност и убеждения – от 11%.

Статия, написана от franceinfo (Radio France), първоначално публикувана на 12 ноември 2026 г.