Расте броят на жертвите и пострадалите от мощния трус в Тайван

Седем души са загинали, а над 700 са ранени при мощно земетресение в Тайван с магнитуд 7,4 на дълбочина 20 километра. Има рухнали сгради. Властите в Тайван, но също и в Япония и Филипините, издадоха предупреждение за опасност от цунами, което по-късно беше отменено. Това е най-силният трус на острова от 25 години. Китай и Япония предложиха помощ за справяне с последствията.

Малко преди 8:00 часа сутринта, местно време, в час пик Тайван е разлюлян от мощно земетресение. Най-тежко засегнат е Хуалиен - епицентърът е на около 20 километра източно от 100-хилядния град. Десетки рухнали сгради, сринати със земята фабрики. Свлачища са блокирали пътищата.

Президентът на Тайван Цай Ингвен обеща незабавна помощ за пострадалите:

Трусът блокира живота в Тайпе. Метрото и високоскоростните влакове спряха за около час. Спасителните екипи успяват да извадят двама души от асансьор и други седем, затрупани под рухнала сграда.

Пекин обяви, че следи ситуацията и е готов да предложи помощ. Тайван има независимо правителство от 1949 г., но Китай смята самоуправляващата се демокрация за част от своята територия.

снимки: БТА

Премиерът на Япония Фумио Кишида съобщи в официалния си профил в Екс, че страната му също е готова да предостави всякаква необходима помощ на Тайван. Това е най-мощният трус на острова с 23 милиона души население от 1999 г., когато земетресение с магнитуд 7,6 отнема живота на 2400 души.

▼Message of condolences from Prime Minister KISHIDA Fumio following the earthquake in eastern Taiwanhttps://t.co/XPZHhDoLdv pic.twitter.com/WjukY4YrUL