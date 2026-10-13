Раздадоха отличията на "Международната награда на херцога на Единбург" за 70-и път

170 младежи от 16 организации получиха бронзови, сребърни и златни значки
Днес на тържествена церемония в Американския колеж в столицата бяха раздадени за седемдесети път
отличията на "Международната награда на херцога на Единбург".
170 младежи от 16 организации получиха бронзови, сребърни и златни значки.
Тази година има рекорден брой носители на Златното ниво на наградата - трийсет. Те са преминали през всички етапи на програмата,поставяйки и постигайки свои лични цели в различни области на личностното развитие. Такива цели могат да бъдат доброволчество, активна физическа дейност, развиване на различни умения и приключение сред природата.
Микаела Михайлова, 125-то СУ, носител на ниво Злато: "Аз съм в Наградата от три години и всяка дейност беше разнообразна в различните нива, но за Златното ниво, моето доброволчество беше свързано с работа с по-малки ученици, управлението на Ученическия съвет и администрацията на училището."
Марио Иванов, ЧПГ "Софтуни Будител", носител на ниво Злато: "Тази значка доказва усилията, които съм положил през последната година и половина. Моето доброволчество беше в моето училище, където бях председател. Аз съм и състезател по лека атлетика като всеки ден тренирам. Значката е много ценна, тъй като е международно призната и дава много предимства при кандидатстването в университети."