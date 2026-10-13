Раздадоха отличията на "Международната награда на херцога на Единбург" за 70-и път

Днес на тържествена церемония в Американския колеж в столицата бяха раздадени за седемдесети път

отличията на "Международната награда на херцога на Единбург".

170 младежи от 16 организации получиха бронзови, сребърни и златни значки.

Тази година има рекорден брой носители на Златното ниво на наградата - трийсет. Те са преминали през всички етапи на програмата,поставяйки и постигайки свои лични цели в различни области на личностното развитие. Такива цели могат да бъдат доброволчество, активна физическа дейност, развиване на различни умения и приключение сред природата.