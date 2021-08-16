Разкриха склад за нелегален алкохол в Русенско

Снимка: Агенция "Митници"

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Митнически служители разкриха склад за нелегален алкохол в град Бяла.

Те са проверили помещение, използвано от магазин за търговия на безалкохолни и спиртни напитки като склад. На адреса митническите служители открили 280 литра спирт и над 50 литра нелегален алкохол.

Високоалкохолните напитки били разпределени в 35 стъклени бутилки уиски от популярни марки. На тях бил поставен бандерол, който видимо бил фалшив - с преснимана холограмна лента.

Намерени са още 10 бутилки, облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност и други три без бандерол. В обекта митническите служители откриват и 16 литра наливен алкохол, както и 96 празни стъклени бутилки от високоалкохолни напитки, които са иззети.

Разследването се води под надзора на Районна прокуратура - Русе, териториалното отделение в Бяла.

Автор: Венета Николова