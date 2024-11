Реакциите на европейските институции за членството ни Шенген

Лидерите на европейските институции приветстваха вдигането на ветото на Австрия.

България и Румъния принадлежат изцяло към Шенгeн. Това написа на български език председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа Екс.

Bulgaria and Romania belong fully to the Schengen area.



Removing internal controls at land borders is the last hurdle.



I welcome the positive outcome of informal discussions in Budapest today.

@EUCouncil formal decision is next.



Let 2025 see Schengen become stronger. pic.twitter.com/zHJrg9HzFw