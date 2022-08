Реал Мадрид триумфира със Суперкупата на Европа

Реал Мадрид победи Айнтрахт Франкфурт с 2:0 в двубоя за Суперкупата на Европа. Давид Алаба и Карим Бензема се разписаха за “белия балет”.

Преди началото на двубоя Винисиус и Карим Бензема получиха наградите за най-добър играч и най-добър млад играч в Шампионска лига през изминалата кампания.

Karim Benzema and Vinicius Junior are presented with their Champions League Player of the Season and Young Player of the Season awards pic.twitter.com/eNbP93QKvK