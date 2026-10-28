Рилски спортист не издържа срещу румънци във ФИБА Къп

Рилски спортист продължава да чака за своя първи успех във ФИБА Къп. Селекцията на Любомир Киров отстъпи пред Университатя Крайова с 86:103 в среща от четвъртия кръг в група C, изиграна в зала "Поливалента". Самоковският тим издържа едно полувреме, в което имаше своите моменти, но се предаде в третата част, спечелена с 37:22 от състава, воден от Заре Мирковски, който се пребори за първа победа във втория по сила турнир, организиран от ФИБА.

Към момента Рилецо има на сметката си три загуби и мач по-малко в надпреварата, а румънците са с успех и три поражения. На 3 ноември (вторник) Рилски ще домакинства на Колосос Родос, докато Университатя ще приеме Гянджа ден по-късно.

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Айзея Ричардс се превърна в основна движещата сила за гостите, които докосваха двуцифрената разлика още в откриващите минути. Роналд Полайт отвърна на предизвикателството и собственоръчно върна домакините в играта за 16:16 в края на встъпителния период.

Усилията на Полайт донесоха и пълен обрат за румънците за начало на втората десетка, като мечтата за двуцифрена разлика започна да изглежда като реалност. Христо Бъчков се активизира и самоковският тим си стъпи на краката, но отборът от Крайова се оттегли при 37:33 в съблекалнята.

Участникът в елита на Румъния включи на друг режим на старта на третата част, особено зад дъгата, а това доведе до нов импулс и двуцифрена преднина. Рилецо не бе в състояние за още един щурм и домакините си извоюваха 19-точков актив след 30 минути игра. Сценарият се повтори в заключителната четвърт и това бе всичко.

Чавдар Костов бе над всички за Рилски със 17 точки, включително и с 4 точни стрелби зад дъгата. Айзея Ричардс се отчете с 16 и 10 борби, Малик Джонсън завърши с 10 и 8 асистенции.

Роналд Полайт изригна с 31 точки за победителите. Димитриъс Дейвис записа 17 и 9 асистенции, Влад Нистор реализира 15, Джъстин Гордън приключи с 13 точки.