Рилски спортист остана без аргументи срещу турци във ФИБА Къп

Рилски спортист претърпя второ поредно разочарование във ФИБА Къп. Съставът на Любомир Киров отстъпи пред Еснлер Ерокспор с 62:94 в мач от втория кръг в група C. В "Арена Самоков" съпротивителните сили на Рилецо стигнаха до средата на първото полувреме, но впоследствие баскетболистите на Уфук Саръджа затвърдиха своето превъзходство. Самоковският тим не бе на ниво при борбите, отстъпвайки с 29:42 срещу турците, които се отличиха с впечатляващите 42 асистенции срещу едва 17 за своя съперник.

Така актуалният бронзов медалист в НБЛ има две загуби на сметката си до този момент, а отборът от Истанбул е на обратния полюс. На 21 октомври (сряда) Рилски ще приеме Гянджа. От своя страна Еснлер ще бъде домакин на Университатя Крайова в същия ден.

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Началните минути определено не даваха индикации за крайния резултат, като и двата си спретнаха гонитба. Стрелбата зад дъгата обаче определено работеше за гостите, които първи нарушиха статуквото и се откъснаха с 5 точки след 10 минути игра.

Рецитал на Ерик МакКълъм бе в основата на това турците да не се забавят с натрупването на двуцифрена разлика. Краткотрайните опити на Малик Джонсън вдъхнаха доза увереност на домакините, но Кевин Йебо се постара отборът от Истанбул да диктува отново темпото и да фиксира 56:33 на голямата почивка.

Участникът в елита на Турция показа, че не мисли да даде заден ход и през второто полувреме, подчертавайки своята доминация до края за категоричния успех.

Чавдар Костов и Красимир Петров бяха над всички за Рилски с по 11 точки.

Ерик МакКълъм поведе турския отбор към победата с 18 точки. Амаду Соу завърши със 17, Майк Дейвис финишира с 14 и 5 борби, Егехан Арна зписа 13 и 7 овладени под двата ринга топки. Кевин Йебо реализира 11 точки.