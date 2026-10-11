Рилски спортист помрачи завръщането на Ямбол в НБЛ

Рилски спортист започна без колебания новия сезон в НБЛ. Съставът на Любомир Киров взе своето след 96:64 в мач от първия кръг. Първото полувреме в зала „Диана“ не предвещаваше подобен изход, но самоковският тим спечели второто с 54:31 и затвърди ролята си на фаворит срещу играчите на Тодор Тодоров. По този начин Рилецо развали завръщането на „жълто-сините“, които отново са в родния елит след 2-годишна пауза, а преди началото на двубоя откриха официално реновираното си съоръжение.

Голямото предимство за гостите дойде при борбата под коша, където бяха категорични след 48 срещу 27 за „непреклонните“.

На 17 октомври (събота) Рилски ще бъде домакин на ЦСКА, а ден по-късно Ямбол ще пътува до Варна за мач с Черно море.

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Размяната на серии предложи сравнителен равностоен старт и без големи откъсвания. Тенденцията не се промени дълго време и домакините отскубнаха точка разлика след 10 минути игра.

Началото на втората част бе огледално на първата, в която водачеството често сменяше своя притежател. Силна серия от 7:0, дело на гостите, бе ключът за тях да фиксират 42:33 в тяхна полза на голямата почивка.

Рилецо не намали оборотите и при подновяването на играта, когато двуцифрената разлика се превърна в закономерност за плюс 23 в края на третата част, с което интригата до края се изпари.

Христо Бъчков регистрира 18 точки и 9 борби за Рилски. Мирослав Васов навъртя 14 и 6 овладени под двата ринга топки, Айзея Ричардс завърши с 13 и 10 овладени под двата ринга топки. Красимир Петров наниза 12 точки, Алън Арнет остана с 11.

Кристофър Харди-Тейлър бе най-добър за Ямбол с 22 точки. Джошула Тейлър приключи с 16 и 12 борби, Джейлън Йънг има 11 и 7 асистенции.