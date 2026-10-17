Рилски спортист се оказа прекалено силен за ЦСКА

Рилски спортист продължава по план от началото на сезона в НБЛ и се поздрави с втора последователна победа. Момчетата на Любомир Киров не изпитаха проблеми срещу ЦСКА след 114:76 в мач от втория кръг. Рилецо реши всичко още през първото полувреме в "Арена Самоков", с което не даде шанс на играчите на Йордан Бозов, които сбъркаха за първи път при завръщането си в елита.

Така самоковският тим има два успеха на сметката си, а "армейците" са с победа и загуба. На 25 октомври (неделя) Рилски ще се отправи към Плевен за среща със Спартак. От своя страна ЦСКА ще приеме Черно море ден преди това.

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Началото не даде индикации за крайния изход, като точните стрелби валяха и от двете страни. Мирослав Васов поведе домакините към ранен аванс. Боян Кьосев и Нана-Антуи Босиако показаха, че гостите са готови да дадат отпор, но самоковският тим взе мерки и си върна увереността за разлика от 9 точки след 10 минути игра.

Рилецо не даде заден ход и на старта на втората част, в която вече бе факт двуцифрената разлика, изкована основно от Христо Бъчков и Джаксън Стормо. Макар и ранните проблясъци на Александър Александров, който се опита да компенсира липсата на по-добри аргументи в нападение, „червените“ не успяха да отговорят и участникът във ФИБА Къп се изстреля при 60:34 на голямата почивка.

Тимът от Самоков продължи с наказателната си акция при подновяването на играта и до края даде заявка, че няма да се спре, за да разгроми „армейците“.

Христо Бъчков се открои за Рилски с 15 точки и 8 борби. Красимир Петров и Мартин Йорданов нанизаха по 14 точки. Айзея Ричардс (8 овладени под двата ринга топки) и Джаксън Стормо (7 овладени под двата коша топки добавиха по 13, Мирослав Васов и Деян Карамфилов (9 асистенции) отбелязаха по 11.

Александър Александров има 17 точки за ЦСКА. Иван Димитров (8 борби) и Георги Димов приключиха с по 12, Мартин Русев и Нана Антуи-Боасиако (9 овладени под двата тинга топки) финишираха с по 11.