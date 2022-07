Родри удължи договора си с Манчестър Сити

Полузащитникът на Манчестър Сити Родри удължи договора си с клуба до 2027 година.

Испанецът имаше контракт с "гражданите" до 2024 г., но след отличните му изяви през миналата кампания ръководството на клуба реши да възнагради работата ми с ново споразумение.

Here to stay!



We are delighted to confirm that Rodrigo has extended his contract until 2027! ️#ManCity pic.twitter.com/aIuKzDD4sY