Роджър Федерер изигра последния си мач в професионалния тенис. Маестрото излезе на корта в тандем с Рафаел Надал в Отбора на Европа. Носителят на 20 титли от Големия шлем се раздели с милионите си почитатели с емоционален двубой от турнира "Лейвър Къп", който Федерер и Надал загубиха с 6:4, 6:7, 9:11 от Джак Сок и Франсис Тиафо.

