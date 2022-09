Роджър Федерер: Това беше невероятно пътешествие

Беше невероятен ден. Казах на момчетата, че съм щастлив, не съм тъжен. Страхотно е, че съм тук. Насладих се на всичко, което ми бе за последно. Заради присъствието на другите играчи, семейството ми, феновете, не почувствах толкова голям стрес. Радвам се, че стигнах дотук. Мачът беше страхотен. Самият аз изпълних своите очаквания. Да играеш с Рафа в един отбор и да бъдеш обграден от толкова добри тенисисти и приятели е прекрасно, с тези думи Роджър Федерер се обърна към публиката и към многомилионната тв аудитория, проследила последния официален мач на големия шампион, с който той приключи състезателната си кариера.

Носителят на 20 титли от Големия шлем изигра емоционален двубой от турнира "Лейвър Къп". Маестрото излезе на корта в тандем с Рафаел Надал в Отбора на Европа, но загубиха с 6:4, 6:7, 9:11 от Джак Сок и Франсис Тиафо.

"Никога не съм очаквал да стана спортна икона. Просто се радвах да играя тенис. Но се получи невероятно пътешествие и бих го направил отново. Беше уникално, много се забавлявах, благодаря на всички! Толкова много хора ме подкрепят, както и вие тази вечер, това означава всичко за мен", каза още швейцарецът, който има 20 титли от Големия шлем в кариерата си.

If there's one thing you watch today, make it this.#LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/Ks9JqEeR6B