Рома срещу Фейенорд в спор за първия трофей от Лига на конференциите

Първият в историята финал на новосъздадения евротурнир Лига на конференциите ще се проведе тази вечер. Двата състава, изминали целия път в надпреварата, са Рома и Фейенорд. Мачът в Тирана започва в 22.00 часа българско време.

Отборът на Жозе Моуриньо завърши на шестото място в крайното класиране на Серия А. Тимът успя да се поздрави с едва два успеха в последните си осем мача. Миналия петък футболистите на Моу прекъснаха негативната си серия, побеждавайки Торино с 3:0. В Лигата на конференциите Рома финишира на първата позиция в своята група, след което последваха победи над Витес, Бодо/Глимт и Лестър.

При успех на Рома Жозе Моуриньо ще се нареди до титани като Джовани Трапатони и Удо Латек, които са триумфирали в три европейски турнира. Очакванията са португалският треньор да заложи на познат състав. Дилемата пред Специалния е дали да рискува с арменския ас Хенрик Мхитарян от първата минута. Най-вероятно Мхитарян няма да играе цял мач, като мястото му на терена ще заемат Кристанте и Оливейра.

Фейенорд от своя страна спечели бронзовите медали в нидерландското първенство. До миналия уикенд тимът беше в серия от 11 мача без поражение. Преди седмица обаче играчите на Арне Слот допуснаха поражение в домакинството си на Твенте с 1:2.

Фейенорд изглеждаше много добре в плейофите на Лигата на конференциите. На полуфиналите отборът победи Марсилия (3:2 и 0:0), преди това се справи със Славия Прага (3:3 и 3:1) и Партизан (2:5 и 3:2).

И за двата състава предстоящият финал е единствената останала възможност за трофей през отминаващия сезон.

It has been building up to this...



Roma Feyenoord

Arena Kombëtare, Tirana

21:00 CET

#⃣ #UECLfinal pic.twitter.com/ncwRTzos1k