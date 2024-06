Розови делфини в Черно море? Подвеждащи снимки предизвикаха фурор във Фейсбук

Снимки на розов делфин, публикувани вчера във Фейсбук страницата "Несебър - най-старият град в Европа" събират редица реакции, коментари и споделяния в социалната мрежа.

В първоначалното описание авторът на публикацията пише, че розовият бозайник "е сниман вчера край Маслен нос".

Чрез обратно търсене в Гугъл на снимката обаче намерихме друга публикация - от социалната мрежа X на 18 юни, според която същият делфин е "забелязан" край бреговете на американския щат Северна Каролина.

Rare pink Dolphin spotted off the coast of North Carolina! pic.twitter.com/qTQQCgZvU3