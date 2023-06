Run, Jolien, Run…

Тя никога не беше попадала под светлините на прожекторите. Тя никога не е печелила медал от голямо първенство.Резултатите ѝ в тласкането на гюле и хвърлянето на чук са далеч от забележителните. Днес обаче спечели сърцата на всички белгийци, които обичат спорта. Тя е Джолиен Бумкво и днешният ден на Европейското отборно първенство по лека атлетика в Силезия ѝ принадлежи.

Every point *does* count at the European Team Championships!



Seventh in the shot put, Jolien Boumkwo steps in for the 100m hurdles at the very last minute in #Silesia2023! #EG2023



(@TeamBelgium, @The_EOC) pic.twitter.com/3rhERw9y5I