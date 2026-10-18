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С висока избирателна активност приключи изборният ден в две населени места от област Сливен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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С висока избирателна активност приключи изборният ден в две населени места от област Сливен
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С висока избирателна активност приключи изборният ден в двете населени места от област Сливен, където днес се проведоха частични местни избори. В новозагорското село Съдийско поле активността достигна 76%, като до урните с хартиена бюлетина са отишли 237 от общо 312 имащи право на глас. Във второто село – сливенското Трапоклово, до гласуване са стигнали 199 души от 314 избиратели, което е близо 63,4%.

В надпреварата за кметския стол в Трапоклово участват Николай Николов от ГЕРБ-СДС и Донка Манова от БСП, а в Съдийско поле – Мария Жендова, издигната от инициативен комитет, и Калинка Баръмова от ГЕРБ-СДС. Очаква се в късните часове да станат ясни официалните резултати и дали в двете села ще има втори тур.

#две населени места #висока избирателна активност #Сливен

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