С висока избирателна активност приключи изборният ден в две населени места от област Сливен

С висока избирателна активност приключи изборният ден в двете населени места от област Сливен, където днес се проведоха частични местни избори. В новозагорското село Съдийско поле активността достигна 76%, като до урните с хартиена бюлетина са отишли 237 от общо 312 имащи право на глас. Във второто село – сливенското Трапоклово, до гласуване са стигнали 199 души от 314 избиратели, което е близо 63,4%.

В надпреварата за кметския стол в Трапоклово участват Николай Николов от ГЕРБ-СДС и Донка Манова от БСП, а в Съдийско поле – Мария Жендова, издигната от инициативен комитет, и Калинка Баръмова от ГЕРБ-СДС. Очаква се в късните часове да станат ясни официалните резултати и дали в двете села ще има втори тур.