Съдебни служители в Бургас изразиха мълчаливо недоволство срещу Бюджет 2027

Служители от всички съдилища и прокуратури в Бургас излязоха пред Съдебната палата, за да изразят мълчаливо несъгласието си с параметрите на проектобюджета за 2027 година. Те се присъединиха към исканията на колегите си от цялата страна за достойно заплащане и по-добри условия на труд.

Недоволните служители настояват за преразглеждане на финансовата рамка, като предупреждават, че ниските възнаграждения и ограниченията за получаване на допълнителни доходи затрудняват както настоящите работещи, така и привличането на нови кадри.

„Заплатата на един новопостъпил съдебен служител е в рамките на 700 - 800 евро. Сами разбирате, че е изключително трудно да се справяме, като разчитаме единствено и само на тази заплата“, заяви Станимира Георгиева, деловодител в Районен съд – Бургас.

По думите ѝ служителите очакват управляващите да се вслушат в исканията им. Мотото на националната инициатива е „Вече не сме невидими“.

За разминаване между обществените представи за доходите в съдебната система и действителното заплащане на административните служители говори и Петър Парушев, системен администратор в Апелативна прокуратура – Бургас.

„В обществото е прието, че всички в съдебната власт взимат много пари, което не отговаря на реалността. Просто искаме да ни се обърне внимание и поне да не ни влошават финансовото състояние“, коментира той.

Според Парушев предложените бюджетни мерки могат допълнително да задълбочат недостига на персонал. Част от служителите вече са напуснали съдебната система и са преминали в частния сектор заради по-добрите финансови условия.

Мълчаливото изразяване на недоволство в Бургас е организирано така, че да не се прекъсва административното обслужване на гражданите. Работата на съдилищата и прокуратурите продължава.