Съдебни служители започват национална подписка срещу проектобюджета за 2027 г.

Съдебни служители от Софийската районна прокуратура започнаха национална подписка срещу проектобюджета за 2027 г. Те не са съгласни с предвиденото увеличение на възнагражденията с 5% и намерението за ограничаване на средствата за облекло.

Според служителите промените засягат най-ниско платените работещи в съдебната система, които не носят отговорност за проблемите в нея, но ще понесат финансовите последици.

"Служителите в СРП работят в най-голямата и една от най-натоварените прокуратури в страната, в най-скъпия град и при съотношение приблизително един прокурор към 0,8 служители. Зад всяко дело, прокурорски акт, призовка и съдебен документ стои работата на хора, които обработват огромен обем информация, следят законови срокове и носят отговорност за точността на всяко действие. Техният труд рядко е видим за обществото, но е необходим за нормалното функциониране на съдебната система.

Особено сериозен е въпросът за заплащането в столицата, където разходите за жилище, храна, транспорт и отглеждане на деца са високи. По данни на НСИ средната брутна месечна заплата в София през второто тримесечие на 2026 г. е 1943 евро, докато стартовото основно възнаграждение на съдебен служител в СРП е 718 евро нето", сочват те в позиция.

Служителите предупреждават, че ниското заплащане затруднява привличането и задържането на квалифицирани кадри. Напускането на опитни служители пък увеличава натоварването върху останалите.

Искането им не е за запазване на допълнителни придобивки на всяка цена. Ако средствата за облекло бъдат премахнати, те настояват загубата на годишен доход да бъде компенсирана чрез трайно увеличение на основните месечни възнаграждения, отделно от общата индексация.

"Не искаме някой да плаща сметките ни. Искаме да можем да ги плащаме със заплатите си", заявяват инициаторите на петицията.

Подписката е отворена за съдебните служители от всички съдилища, прокуратури и следствени органи в страната. Националната подписка ще бъде изпратена до Висшия съдебен съвет, Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, Министерството на финансите, професионалните сдружения и синдикалните организации в съдебната система.

В петък съдебните служители планират и протест пред сградата на Софийската районна прокуратура и Софийския районен съд под надслов „Невидимите в съдебната система“.