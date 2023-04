Садио Мане и Лирой Сане се сбили след загубата от Манчестър Сити

Съотборниците в Байерн Мюнхен Садио Мане и Лерой Сане са се сбили в съблекалнята след като германския клуб претърпя поражение с 0:3 от Манчестър Сити в първия четвъртфинал в Шампионската лига, съобщават медиите в страната.

"Билд" и телевизия "Скай Спортс Германия" съобщават, че Сане е напуснал съблекалнята с разцепена устна като резултат от сблъсъка между двамата. Те бяха забелязани да се карат и на терена в края на мача, но бяха разтървани от своите съотборници.

BREAKING: Bayern Munich forward Sadio Mane punched teammate Leroy Sane in the face after yesterday’s Champions League defeat at Manchester City. pic.twitter.com/diUYAnBiDF