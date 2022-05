Сагата Джони Деп - Амбър Хърд: Какъв ще е изходът от скандалната съдебна битка?

Погледът на цяла Америка е насочен към съда във Феърфакс, щата Вирджиния, където тече делото за клевета на актьора Джони Деп срещу бившата му съпруга Амбър Хърд.

Деп съди Хърд за 50 милиона долара обезщетение заради есе, публикувано във в. „Вашингтон пост” през 2018 г. В него актрисата пише, че се е превърнала в „публична фигура, представляваща жертвите на домашното насилие”, след като години наред е търпяла физически, сексуален и психически тормоз. Никъде в текста не се назовава името на Джони Деп, но актьорът и юридическият му екип твърдят, че статията се отнася именно до него и че заради това кариерата му е разбита.

Делото навлиза в петата си седмица, като се очаква съдията да се произнесе на 27 май. И двете страни вече се изправиха пред седемте съдебни заседатели и представиха своята версия за бурната им петгодишна връзка.

Заседанията се излъчват онлайн и се гледат от милиони зрители по цял свят. Медийното внимание също е огромно.

Това е поредният епизод от съдебните битки между Деп и Хърд, които се точат вече шеста година след развода им. На пръв поглед изглежда, че това е просто поредното холивудско дело между проблемни звезди - нищо ново. Различното тук е, че това дело отдавна е предопределено - и то не от съда, а от феновете на двамата актьори.

Предисторията - бурна връзка и още по-бурен развод

Актьорите Джони Деп и Амбър Хърд се запознават на снимачната площадка през 2009 г., а две години по-късно започват връзка. Женят се през 2015 г., но малко повече от година след това Хърд подава молба за развод и си издейства временна ограничителна заповед срещу Деп. Тя го обвинява в продължителен физически и психически тормоз по време на връзката им. Изненадващо обаче, само ден преди делото за издействане на пълна ограничителна заповед, Хърд оттегля обвиненията си, а двамата излизат с общо становище:

Двамата сключват споразумение и Деп изплаща на Хърд 7 млн. долара. Тя ги дарява на две граждански организации в САЩ. Делото по развода окончателно приключва през 2017 г.

Статиите

Това обаче далеч не е краят. През 2018 г. британският таблоид "Сън" публикува статия, в която Джони Деп е наречен "бияч на съпруги" и е описана поредица от 14 предполагаеми случая на насилие, в които Хърд твърди, че Деп я е "душил, мушкал, ритал и удрял". Деп напълно отрича обвиненията и завежда дело за клевета срещу издателя на вестника и автора на статията - главния редактор на "Сън" Дан Уутън. Съдията в Лондон обаче отсъжда, че за 12 от 14-те случая има наличие на доказателства и че написаното в статията е "вярно по същество". Така Деп губи делото за клевета, сочено за едно от най-скандалните в 21 век, а покрай него – и главната си роля си в поредицата "Фантастични животни" по книгите на Дж. К. Роулинг.

Няколко месеца по-късно излиза и есето на Амбър Хърд във "Вашингтон пост", в която актрисата пише, че е била жертва на сексуално насилие още от колежанските си години, а когато решила да го обяви публично, е изпитала "пълната сила на културния гняв към жените, които проговарят". По думите ѝ, е имала възможност "да наблюдава как институциите защитават мъжете насилници".

Делото във Вирджиния – сапунена опера или битка за справедливост?

През 2019 г. Деп завежда иск срещу Хърд за въпросното есе – обвинявайки я в клевети. Тя завежда контраиск за 100 млн. долара, с твърдението, че той е започнал рекламна кампания на неин гръб.

Началото на процеса бе дадено на 11 април т.г. във Феърфакс - градът, от който е публикуван текстът в сайта на "Вашингтон пост" и според местния закон - мястото, на което трябва да се проведе делото.

По време на предварителните пледоарии, адвокатите на двете страни си размениха остри реплики. Защитникът на Хърд, Бенджамин Ротърборн, подчерта пред съдебните заседатели, че процесът ще се превърне в "кална сапунена опера" и че всички ще видят "кой е истинският Джони Деп". От своя страна, една от адвокатките на Деп заяви, че Амбър Хърд лъже за всички обвинения и че ще "изиграе ролята на живота си" в съдебната зала.

Първи на свидетелската скамейка застана Деп. По думите му Хърд е отправила "обезпокоителни и отвратителни твърдения" по негов адрес, които по никакъв начин не отговарят на истината.

Деп категорично отрече обвиненията в сексуален тормоз и не само - заяви, че тя е насилник, често го удряла, замеряла с предмети и го обиждала. По думите му скандалите помежду им често прераствали във физическо насилие. Актьорът не отрича зависимостите си, с които се бори от години, но коментира, че самата Хърд също често употребява с дрога и алкохол.

Друго от основните твърдения на защитата е, че статията на Хърд е причината Джони Деп да изгуби най-емблематичната си роля – на капитан Джак Спароу от поредицата "Карибски пирати". По думите на Деп продуцентите на поредицата - "Дисни", са взели решение да прекратят участието му във филма два дена след публикацията на есето.

Твърденията на Амбър Хърд са, че в началото връзката им е била прекрасна, но по-късно Джони започнал да "изчезва все по-често" и се връщал „съвсем различен човек”. Разказа, че за пръв път той я ударил, след като тя се засмяла на една от татуировките му.

По думите ѝ Джони Деп много я ревнувал от други актьори и я обвинявал в изневери. Опитвал се да контролира живота и кариерата ѝ.

От доказателствата, представени от двете страни - аудиозаписи, снимки и чатове, става ясно, че връзката на двамата актьори е била много токсична и двамата са имали гневни изблици един към друг.

Защитата на Хърд представи чатове, в които Джони Деп я нарича с обидни думи и пише как иска да я "удави или изгори".

Защитата на Деп пък пусна запис, в който се чува как Амбър Хърд му крещи: "Кажи на света, Джони! Кажи им - аз Джони Деп, мъж, също съм жертва на домашно насилие! Кой ще ти повярва?". И двамата актьори казват, че не са горди от постъпките си, но са били под влияние на емоциите.

Двамата представят две абсолютно различни версии за инцидент, случил се в Австралия през 2015 г., при който Деп губи част от пръста си. По неговите думи, след скандал между двамата Амбър Хърд го замерила с две стъклени бутилки, като втората се разбила в ръката му и отрязала върха на пръста му. Тя твърди, че по време на спора е хванала бутилка с алкохол, но я хвърлила на земята, вследствие на което Джони Деп се ядосал и започнал да я замеря с бутилки, без да улучи. След това Хърд описва смущаваща сцена на сексуално насилие от негова страна, като твърди, че за целта използвал една от бутилките.

По думите на Хърд Деп порязал пръста си в момент, в който тя не е била в помещението, но после ѝ оставил "кървави съобщения" по стените.

Актрисата заяви, че неколкократно се е страхувала за живота си по време на връзката им. Попитан в съда как обвиненията на Хърд са се отразили на живота и кариерата му, Джони Деп каза, че независимо от изхода на делото, "с него вече е свършено”

Десетки са свидетелите, дали показания до момента – очаква се да свидетелстват още много. В списъка със свидетели на Хърд фигурират актьорът Джеймс Франко и милиардерът Илон Мъск - с последния актрисата имаше кратка връзка след развода с Деп. Под въпрос е обаче дали Франко и Мъск ще дадат показания

Съдът на общественото мнение

Делото предизвика същински фурор сред фенове, юристи, журналисти и наблюдатели. Макар истинският съд още да не се е произнесъл, обществото вече има присъда – и везните клонят на страната на Деп. Многохилядните му фенове му оказват пълна подкрепа и са убедени, че Амбър Хърд лъже – дори твърдят, че сълзите и разстроеното ѝ поведение в съдебната зала са "лоша актьорска игра".

Като във всяко подобно дело, на съдебните заседатели е забранено да търсят, гледат или четат информация за делото, за да не повлияе на мнението им. Задачата на заседателите във Феърфакс обаче е особено трудна, тъй като социалните мрежи са буквално заляти от статии, статуси, клипове и мемета.

Тагът #justiceforjohnnydepp се среща в милиони публикации. Феновете на Деп преобладават във всяко едно отношение. Те оборват всяко едно твърдение на Хърд или защитата ѝ. Някои стигат и до крайности като обиди и смъртни заплахи.

Най-големият удар за феновете на Деп е загубата на капитан Джак Спароу в "Пиратите". Много от струпалите се пред съда почитатели разказват пред медиите, че са там, за да "защитят своя капитан".

Стигна се и до куриоз - собственичка на ферма за алпаки доведе двама пухкави представители на вида пред съда. Причината е един от въпросите на адвоката на Амбър Хърд към Деп:

