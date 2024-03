Сакраменто срази Милуоки в исторически мач за Сабонис, Тейтъм вкара 38 точки при успеха на Бостън срещу Юта

Отборът на Сакраменто Кингс се наложи със 129:94 у дома срещу състава на Милуоки Бъкс в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Пореден двубой за "кралете" пропусна българската звезда Александър Везенков, който продължава да лекува контузия, но шоуто в "Голдън 1 Сентър" отново бе запазено за литовеца Домантас Сабонис.

208-сантиметровият център приключи мача с 22 точки и 11 борби за своя 47-и пореден "дабъл-дабъл" с екипа на Кингс, което е нов клубен рекорд. До този момент върховото постижение се държеше от легендата на тима Джери Уест, който през сезон 1967/68 прави серия от 46 поредни срещи, в които записва "дабъл-дабъл".

DOUBLE-DOUBLE KING



Domantas-Sabonis is now the ALL-TIME Kings franchise leader in consecutive double-doubles.



He has now passed Jerry Lucas (46, 1/2-3/20/68) for the longest single season double-double streak in team history. pic.twitter.com/tO17YMP9tZ