Съмър Макинтош се оттегли от дисциплината 800м свободен стил за олимпийската квалификация в Торонто

Канадката Съмър Макинтош се отказа от участие в дисциплината 800 метра свободен стил на олимпийските квалификации в Торонто следващата седмица.

Решението на Макинтош увеличи драстично шансовете на нейната американска съперничка - Кейти Ледецки за безпрецедентен четвърти златен медал в дисциплината на Игрите в Париж.

През февруари тази година канадката стана първата състезателка, победила в Ледецки от 13 години насам на 800 метра свободен стил, след като я изпревари по време на надпревара във Флорида.

Изглежда обаче Съмър Макинтош е решила да насочи усилията си за Олимпийските игри в Париж 2024 в други дисциплини, като на квалификацията тя ще участва на 100, 200 и 400 метра свободен стил, 200 и 400 метра съчетано, 100 метра гръб и 200 метра бътерфлай. 17-годишната плувкиня, родена в Торонто, държи световния рекорд на 400 метра съчетано и се очаква да бъде фаворитка за златото за 200 съчетано в Париж, както и на 400 метра свободен стил и на 200 бътерфлай.

Canadian wunderkind Summer McIntosh has opted out of the 800 meters freestyle at Olympic trials, boosting Katie Ledecky's chances of an unprecedented fourth gold medal in the event at the #Paris2024 Games https://t.co/Rroyw3TWHr