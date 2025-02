Самолет се обърна по таван в Торонто

Самолет катастрофира днес на международното летище "Пиърсън" в Торонто, в резултат на което бяха ранени осем души. Това съобщи канадската телевизия Си Би Си и допълни, че летателната машина се е преобърнала при кацане.

Видеоклип, публикуван от новинарската телевизия "Ченъл 3 Нау", показва как самолетът на "Делта Еърлайнс" е обърнат с корема нагоре върху заснежения асфалт, а от него се отдалечават хора.

Massive plane crash at Toronto's Pearson Airport



A Delta Airlines plane arriving from Minneapolis airport has completely flipped on its back on the runway



Praying for everyone on board pic.twitter.com/zkBuuqjUKZ