Мама и тате: Мечтата на 6-годишния Емо

Една история за надеждата, за мечтата за семейство и дългото чакане. Вече година и половина 6-годишно момченце очаква да бъде осиновено. Това обаче така и не се случва и вече се търсят родители в чужбина, които да отворят сърцата си за малкия Емо.

Дете, което е преживяло кошмара да бъде потапяно във вряла вода в биологичното си семейство и носи белезите от изгарянията по 60% от тялото си.

Емо е на шест години. Не спира да се смее и да говори. Обича да рисува - къщи и големи, усмихнати слънца.

Открива и нови таланти - да снима с камера.

Емо живее в Център за настаняване от семеен тип, където е наричан "професора на къщата".



Марияна Соколова - ръководител на ЦНСТ "Детство" - Фондация "Нашите деца": "Изключително любопитен, много знае, говори като възрастен. Често вечер преди лягане казва ще дойдеш ли да си поговорим, ще ми говориш ли на английски, ще ми говориш ли на руски, поздравът му вече е good morning, my name is".