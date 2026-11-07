Сантош назначи бащата на Неймар за изпълнителен директор

Бразилският футболен клуб Сантос назначи бащата на Неймар - Неймар-старши, за изпълнителен директор. Той изигра ключова роля в развитието на кариерата на сина си чрез агенцията НР Спортс, която държи маркетинговите права на бившия нападателя на националния отбор.

Според информации в бразилските медии Неймар-старши е подписал договор до декември и ще остане на поста, ако Марсело Тейшейра бъде преизбран за президент през следващия месец.

Сантос е на девето място в класирането на бразилската Серия А с 47 точки от 34 мача.

“Работим ежедневно по намирането на решения, с които да заздравим клубното управление. Пристигането на Неймар-старши като изпълнителен директор е поредна крачка напред в този процес. Уверен съм, че той може да помогне на Сантос с опита и знанията си”, заяви Тейшейра.