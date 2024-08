Сърбия се окичи с бронза в Париж

Националният отбор на Сърбия се пребори за бронза на олимпийския турнир при мъжете на Игрите в Париж. Баскетболистите на Светислав Пешич пречупиха Германия с 93:83 в мача за третото място във френската столица. В зала "Берси" сърбите влязоха в обувките на лидери още в началото и до финалната сирена осуетиха всички опити за шурм на състава, воден от Гордън Хърбърт. Така "орлите" взеха реванш от своите съперници за миналата година, когато загубиха на финала на световното първенство.

