Сауд Вариава пренаписа историята на Рали Дакар

Пилотът Сауд Вариава от Република Южна Африка с Тойота спечели третия етап на Рали Дакар. Той завърши с време 3:16.52 минута, като изпревари с 33 секунди французина Герлен Шишери с Мини Купър. На трето място завърши американецът Сет Кинтеро с Тойота, който изостана с 1.48 минута.

Stage win for Saood and Francois! Despite finishing with a flat rear tyre. Talk about bouncing back after a tough day! #BackTGRSA #TGRSADakar2025 pic.twitter.com/14xAYhKyuA