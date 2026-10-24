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Сбиване между две враждуващи групи в Петрич завърши с двама пострадали и един задържан

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Мъж е с прорезна рана на главата, а жена е с травма на крака, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград. Инцидентът е станал късно снощи при физическа саморазправа между две враждуващи групи в Петрич в района на улица “Здравец”. На място веднага са изпратени полицейски екипи, които са овладели напрежението и са предотвратили по-сериозно развитие на конфликта. Задържан е един мъж.

Това е вторият такъв инцидент само в рамките на няколко дни. На 22 октомври малко след 1 часа през нощта при сбиване между същите групи в пострадал 69-годишен мъж. Той е с хематом на главата, но без опасност за живота. В резултат на сбиването са нанесени материални щети по два автомобила.

За случая е уведомена компетентна прокуратура и е образувано досъдебно производство.

#възрастен човек #Благоевград #петрич #сбиване

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