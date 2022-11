Себастиан Фетел събра всички пилоти от Формула 1 на прощална вечеря

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Себастиан Фетел ще сложи точка на своята страхотна кариера тази неделя след Гран при на Абу Даби, а в четвъртък вечер германецът реши да изведе своите колеги на прощална вечеря.

Всички 20 пилоти във Формула 1 се събраха заедно, за да уважат Фетел, който в неделя ще вземе участие в своето Гран при №299 в кариерата си.

В социалните мрежи се появиха снимки от вечерята, а някои от най-големите съперници на Себ през годините също използваха профилите си, за да пожелаят успехи на Фетел в предстоящите му начинания.

"Данке Себ, за последен път споделям пистата с теб. Ще бъде емоционално и тъжно едновременно, но ти желая всичко най-добро за следващата глава от кариерата ти", написа Фернандо Алонсо, който бе основният съперник на Фетел за титлата между 2010 и 2013 година.

"Изминахме дълъг път като пилоти и продължаваме да растем като мъже. Каквото и да се е случило на пистата, ние растем и ставаме по-добри с всеки един ден. Да се съберем всички заедно, за да отпразнуваме живота и невероятната кариера на Себ - това беше нощ, която със сигурност няма да забравя", написа Люис Хамилтън, който се бореше с Фетел за титлата през сезон 2017 и 2018.

Себастиан Фетел се оттегля от Формула 1 на 35-годишна възраст след 53 победи, 57 полпозишъна и четири световни титли, спечелени с екипа на Ред Бул.

This is amazing All 20 @F1 drivers together dining, celebrating Sebastian Vettel's amazing career Thank you for everything, Seb #SebastianVettel #Legend #Formula1 #Drivers pic.twitter.com/gIFAnwV1s0