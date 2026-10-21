Серхио Перес обмисля оттегляне от Формула 1

Пилотът Серхио Перес се завърна във Формула 1 в началото на настоящия сезон, след като пропусна цялата 2025 година, но изглежда вече обмисля оттеглянето си в края на кампанията.

36-годишният мексиканец заяви, че задачата да изведе отбора на Кадилак до водеща роля в най-популярния моторен спорт се е оказала трудна и призна, че не планира да се състезава за американския тим дълго време.

"Това е проект, който изисква повече време, отколкото първоначално мислех. Мисля, че не мога да дам точен брой години, но няма да бъда тук дълго", заяви Перес, цитиран от АП.

Пилотът пропусна миналия сезон, след като беше напусна Ред Бул, но се завърна с Кадилак при дебюта на отбора във Формула 1 в началото на годината. Най-добрите му резултати оттогава са две 14-и места, а в 16-те кръга до момента той завърши всяко освен две състезания.

"Хората, които разбират от Формула 1, знаят на какво ниво пилотирам. За мен беше голямо удоволствие да докажа на себе си, че обстоятелствата през последните години са това, което ме спираше да покажа целия си талант", каза мексиканецът.

Тимът на Кадилак, чийто друг състезател е финландският ветеран Валтери Ботас, заема последното място в класирането без нито една точка.

"Наясно съм, че сме доста по-близо към края, отколкото към началото, но това е причината да се наслаждавам на тези състезания - те са една мечта. Това, което ме спира да продължа, са децата ми. Бих искал да остана толкова дълго, колкото Фернандо Алонсо например, но децата ми са на възраст, в която искам да съм близо до тях повече", добави Перес.

Следващата надпревара за пилота на Кадилак е Гран при на Съединените щати през идния уикенд, а на домашното състезание в Мексико седмица по-късно той ще запише старт номер 300 във Формула 1.