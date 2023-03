Серхио Перес триумфира в Гран при на Саудитска Арабия

Пилотът на Ред Бул Серхио Перес спечели състезанието на Голямата награда на Саудитска Арабия, втори кръг от сезона във Формула 1.

Мексиканецът потегли от първа позиция и въпреки че допусна да бъде изпреварен на старта от Фернандо Алонсо още в 4-та обиколка Перес си върна лидерството и до края не го изпусна.

Втори по улиците на Джеда финишира съотборникът на Чеко Макс Верстапен, който трябваше да стартира едва 15-и, след като вчера получи проблеми с полуоската по време на квалификацията. Въпреки това двукратният световен шампион успя да прогресира в колоната и да стигне до втората позиция на финала.

Трети, за втора поредна надпревара, финалът пресече Фернандо Алонсо, но след края на надпреварата към времето на пилота на Астън Мартин бяха добавени 10 секунди заради неправилно изпълнение на наказание. Първоначално, Фернандо беше санкциониран с 5 секунди заради неправилно позициониране на болида на стартовата решетка и изтърпя наказанието си по време на единственото си спиране в бокса.

Влизането на Алонсо в пита обаче стана по време на период на кола на сигурността, заради което комисарите счетоха, че двукратният световен шампион не е изтърпял санкцията си правилно и в крайна сметка му наложиха нова такава в размер на 10 секунди, което го изпрати на 4-та позиция за сметка на Джордж Ръсел, който бе класиран 3-ти.

BREAKING: Fernando Alonso is given a 10s penalty for an incorrectly-served penalty, and loses his podium in Jeddah



He drops to fourth, with George Russell moving up to third#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/PWA3dM3wI4