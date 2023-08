Серина Уилямс роди втората си дъщеря

Едно от най-големите величия в тениса Серина Уилямс роди своето второ дете. Новината беше съобщена от семейството в социалните мрежи.

Американката и нейният съпруг Алексис Оханян приветстваха раждането на Адира Ривър Оханян.

41-годишната Серина Уилямс има 23 спечелени титли от турнирите от Големия шлем.

Serena Williams and Alexis Ohanian welcome their second child, a girl named Adira River. ️



