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Сестри Стоеви достигнаха до четвъртфиналите на двойки в Република Корея

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Спорт
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Надпреварата е с награден фонд 500 хиляди долара.

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Българките Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Йосу Сити (Република Корея) с награден фонд 500 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки сестри Стоеви са поставени под номер 3 в схемата и почиваха в първия кръг. Във втория те победиха Ририна Хирамото и Чихару Шида (Япония) след обрат с 19:21, 21:18, 21:19 за 66 минути на корта.

Двубоят беше изключително оспорван, а българките успяха да стигнат до успеха след отлична игра във втория и в третия гейм.

За място на полуфиналите и сигурен медал сестрите ще играят утре срещу осмите поставени Лорън Лам и Алисън Куин Лий (САЩ).

На смесени двойки Габриела Стоева и Евгени Панев загубиха от номер 2 в схемата Гуо Син Ва и Чън Фан Хуей (Китай) с 8:21, 11:21 за 20 минути.

През миналата седмица Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха бронзови медали в Саарбрюкен (Германия), а следващата ще участват на турнир "World Tour Super 500" в Кумамото (Япония).

#Стефани Стоева #Габриела Стоева #бадминтон

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