Шарл Льоклер бе най-бърз в петъчните тренировки от Формула 1 в Унгария

Пилотът на Ферари Шарл Льоклер бе най-бърз на втората свободна тренировка преди Гран при на Унгария във Формула 1. Първата сесия по-рано през деня бе прекъсната заради проливен дъжд.

Монегаскът Льоклер направи най-бързата обиколка на дългата 4,381 км писта "Хунгароринг" за 1:17.686 минута. Той завърши само с 15 стотни пред британеца Ландо Норис от Макларън, а трети завърши французинът Пиер Гасли от Алпин. Световният шампион Макс Ферстапен от Ред Бул даде едва 11-о време.

Мексиканецът Серхио Перес се удари в предпазната стена на първата свободна тренировка и механиците се потрудиха много да оправят болида му, като той завърши едва 18-и.

Британецът Джордж Ръсел с Мерцедес, който бе най-бързо в първата тренировка, остана последен, а съотборникът му Люис Хамилтън остана 16-и.

Завърналият се в състезанието Даниел Ракардо (Австралия) с Алфа Таури остана на 14-а позиция.

FP2 CLASSIFICATION



Charles Leclerc takes the top spot to cap off our Friday running #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/45VkS6TGTA