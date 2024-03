Шарл Мишел изпрати Денков, благодари му за безценната работа на "всички фронтове"

"Беше много мило" , по този начин премиерът в оставка Николай Денков коментира публикувания в социална мрежа "Екс", клип, в който председателят на Европейския съвет Шарл Мишел го "изпраща" и му благодари за всеотдайната работа.

Thank you, Prime Minister Nikolay Denkov, for your unwavering dedication to the #EUCO



Your tireless efforts for #Ukraine and across all fronts have been invaluable.

You’ve helped your country enter the Schengen area, and you’ve continuously worked towards Bulgaria’s future… pic.twitter.com/1bXSNW2Iv4