Шарл Мишел нарече убийствата на цивилни в Буча "клане", Урсула фон дер Лайен: Ужасена съм

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел определи като "клане" действията на руската армия в Буча.

Предградието на Киев беше под руски контрол до преди три дни. След като украинската страна си върна целия регион около Киев, бяха направени шокиращи разкрития - по улиците на града са открити най-малко 20 трупа на цивилни - част от тях със завързани ръце.

Съобщава се и за масов гроб, в който се предполага, че има най-малко 300 души. Мишел написа в Туитър, че ЕС няма да остави случилото се без последствия.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Україні!