She’s The One: 7 жени, за които няма невъзможни неща на една сцена

Татяна Лолова влиза в главната роля на She’s Тhe Оne. Събитието ще събере на една сцена прецизна селекция от изключителни жени, които най-добре могат да бъдат описани с репликата "Няма невъзможни неща”.

Театралната кралица и още 6 специални дами, до чийто изключителен свят всички искат да се докоснат, ще разкрият какво се крие зад кулисите на успеха, какъв е пътят им до него и какви са уроците след това. По традиция вдъхновителките ще имат активна връзка с публиката и ще отговорят на интереса и въпросите на своите почитатели, които ще присъстват на събитието.

Срещата със седемте вдъхновяващи българки е на 15 юли, мястото е столичният клуб City Stage, а организатор на събитието е информационният портал Dir.bg.

Освен от Татяна Лолова, истории по пътя към успеха, как се постига и дали е заразителен, ще чуем и от Здравка Евтимова - писателката, чието разтърсващо творчество влезе дори в американските учебници по литература.

Какво я мобилизира да продължава вечната борба за по-добро? Ще питаме Биляна Савова, която основа фондация "Мога Сам“ в помощ на хората с множествена склероза;

Как е възможно едновременно да отглеждаш трите си деца, да печелиш съдебни дела и да се превърнеш в първата българка, изкачила Еверест? Ще ни разкаже адвокат Петя Колчева.

Може ли светът да бъде телевизия, как поддържа ритъма зад кадър и усмивката си на екрана? Говори водещата, с която започва всеки предиобед на bTV - Десислава Стоянова.

Истории за живота: Началото - ще ни ги представи лично топспециалистът по акушерство и вътреутробни операции д-р Кристина Чачева, чийто труд се измерва в спасени бебешки животи.

Ще разберем и още за женската сила – този път от сървайвъра от деня на своето раждане - изпълнителният директор на "Български фонд за жените“ Надежда Дерменджиева.

She`s The One e сцената, на която ще видим жените, които могат всичко това. Които вдъхновяват, вълнуват, увличат с енергията си, борят се и търсят отговорите как да сме по-добри всеки ден.

"Поканихме точно тези дами, защото знаем, че има какво да научим от тях. Защото ценим смислените примери без филтър. She`s The One e сцената за дами, които има какво да разкажат за успеха и пътя към него. Добрият пример е заразителен и ние вярваме в това. Даваме сцена на популярни личности, но и на такива, за които искаме да има още публичност и място в медиите“, казват организаторите от Dir.bg.

Подробности за събитието She's The One 2020 на 15 юли можете да намерите на сайта https://shestheone.dir.bg/.

Организаторите гарантират, че ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки. Поради това местата са ограничени. Билети все още може да намерите на следния линк: https://www.eventim.bg/dirbg/bg/bileti/shes-the-one-sofi-club-city-stage-1189795/performance.html

Конференцията She's the one се осъществява с подкрепата на партньорите A1, Philip Morris Bulgaria, Вина PIXELS, "Крадецът на Ябълки", RiceUp! и White Water. Не се допускат лица под 18 години.

Още за събитията на Dir.bg

През 2019 година информационният портал Dir.bg стартира традицията да дава сцена на популярни и непопулярни личности от различни сфери, които са пример за успех, справяне с живота и активна дейност в обществото.

Събитията She’s The One през март 2019 и He’s The Man през ноември същата година, вече привлякоха на сцената си различни хора с различни истории и уроци – част от тях са рали-състезателка, шефка на модна агенция, готвач-пътешественик, уникален мозъчен хирург, сценаристът на най-хитовите сериали, най-младият писател с 8 книги, най-добрият графити майстор, чиито произведения греят по целия свят. А сред известните личности, които говориха от сцената бяха покойната гранд дама на българския театър Стоянка Мутафова, любимият актьор Юлиян Вергов, един от най-актуалните журналисти Светослав Иванов, психиатърът д-р Цветеслава Гълъбова, футболната легенда Стойчо Младенов.