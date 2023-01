Шифрин изравни рекорда на Вон с 82-ра победа в Световната купа

Американката Микаела Шифрин изравни рекорда на сънародничката си Линдзи Вон за най-много победи в Световната купа по алпийски ски при жените, след като отвя конкуренцията в гигантския слалом в Кранска Гора за успех №82.

Шифрин, която се намира в отлична форма от началото на сезона, доминираше тотално в словенския зимен център, като бе най-бърза какво в първия, така и във втория манш. 27-годишната скиорка записа общо време от 1 минута, 52,53 секунди, като остави на цели 77 стотни зад себе си италианката Федерика Бриньоне. Топ 3 днес допълни Лара Гут-Берами от Швейцария, която бе с 0,97 секунди по-бавна от победителката.

Така Шифрин вече дели с Вон първото място по най-много победи при жените. Пред тях е единствено легендарният Ингемар Стенмарк, който има 86 първи места, което означава, че американката може да атакува рекорда му още до края на сезона.

