Щафетите на САЩ доминираха във финалите на 4 по 100 метра в Будапеща

Състезателите от САЩ спечелиха щафетите на 4 по 100 метра на световното първенство по лека атлетика в Будапеща, с което Ноа Лайлс довърши пълната си колекция от титли в спринтовите дисциплини, а Ша'Кари Ричардсън заслужи второ злато.

По-рано през седмицата Лайлс триумфира на индивидуалните бягания на 100 и 200 метра, докато Ричардсън стана шампионка на късата дистанция и спечели бронз на дългата.

Щафетата на САЩ при мъжете е изключително класна, но не е печелила златен медал на Олимпийски игри от 2000-та година и има само една титла на световни първенства от предходните седем световни първенства. В събота обаче американците бяха безгрешни, след като Крисчън Колман, Фред Кърли, Брендън Карнс и Лайлс завършиха с време 37.38 секунди. Те оставиха зад себе си италианците, които финишираха за 37.62 секунди с олимпийския шампион на 100 метра Ламонт Джейкъбс в състава си. Щафетата на Ямайка взе бронза с 37.76, побеждавайки Великобритания за третата позиция в Будапеща.

dominates the 4x100m!@LylesNoah leads the US men's 4x100m to gold and completes his treble of world titles in Budapest.#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/vEjwsM0s9m